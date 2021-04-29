СМИ: К идее укрупнения регионов вернутся после выборов в Госдуму

Несмотря на то, что в правительстве накануне открестились от идеи укрупнения регионов (заявили, что обсуждения такого предложения не ведется), вероятно, уже осенью к теме могут вернуться – после выборов в Госдуму.

При этом издание "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к "Единой России", пишет, что объединение регионов потенциально угрожает централизации власти: губернаторы укрупненных регионов будут иметь больше рычагов влияния. В этом некоторые видят источник регионального сепаратизма, особенно проблема будет актуальна для дальневосточных регионов, полагает инсайдер.

Напомним, тема объединения регионов была на этой неделе поднята вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он привел в пример несколько богатых и бедных субъектов, бюджетная сбалансированность которых могла бы выровняться, если их объединить. В Кремле заявили, что регионы в принципе могут объединяться, но инициатива должна исходить не от Москвы, а от самих жителей и при их поддержке (в виде одобрения на референдуме).