В Челябинской области за время пандемии 60 тысяч человек заразились COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 104 случая COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 60 тыс. 1 человека.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 943 заболевших. За сутки выписаны 125 человек, всего в регионе выздоровели 54 тыс. 416 пациент.

За прошедшие сутки умерло восемь человек, из них семь от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.