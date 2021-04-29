Многодетным семьям Югорска выделили земельные участки на территориях, до которых нет дорог

Многодетным семьям Югорска и молодым семьям выделили земельные участки на территориях, где не обустроены дороги. Об этом сообщил общественник Антон Пантин на своей странице в "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"К земельным участкам, выделенным молодым семьям, многодетным семьям и по другим льготным программам, не обустроены дороги. По логике чиновников выходит так, что вам выделили, а дальше как хотите, так и крутитесь. Невозможно начать строительство и вообще использовать по назначению участок. В такой негативной ситуации оказались сотни семей с несовершеннолетними детьми", - сообщил он.



"На видео улица Кондинская, мы с семьей вчера хотели проехать на свой участок на улице Первопроходцев (это 19 мкрн) посмотреть его. В этом микрорайоне администрация раздала участки молодым семьям и многодетным. Уже второй год невозможно проехать, дорогу грейдерят только в проезжих местах. На мой вопрос почему грейдер не заезжает на мою улицу (она соседняя - Комсомольская), представитель подрядчика сказал, что они обслуживают дороги, а у вас не дорога, а направление! Не дожидаясь их обещаний я сам отсыпаю дорогу. Из-за отсутствия более менее нормального проезда невозможно начать строительство, а стройматериалы дорожают в геометрической прогрессии, поэтому эти участки могут так и остаться незастроенными", - сообщил один из собственников участка.

Накануне.RU направило в администрацию Югорска запрос.