29 Апреля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

Многодетным семьям Югорска выделили земельные участки на территориях, до которых нет дорог

Многодетным семьям Югорска и молодым семьям выделили земельные участки на территориях, где не обустроены дороги. Об этом сообщил общественник Антон Пантин на своей странице в "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"К земельным участкам, выделенным молодым семьям, многодетным семьям и по другим льготным программам, не обустроены дороги. По логике чиновников выходит так, что вам выделили, а дальше как хотите, так и крутитесь. Невозможно начать строительство и вообще использовать по назначению участок. В такой негативной ситуации оказались сотни семей с несовершеннолетними детьми", - сообщил он.


"На видео улица Кондинская, мы с семьей вчера хотели проехать на свой участок на улице Первопроходцев (это 19 мкрн) посмотреть его. В этом микрорайоне администрация раздала участки молодым семьям и многодетным. Уже второй год невозможно проехать, дорогу грейдерят только в проезжих местах. На мой вопрос почему грейдер не заезжает на мою улицу (она соседняя - Комсомольская), представитель подрядчика сказал, что они обслуживают дороги, а у вас не дорога, а направление! Не дожидаясь их обещаний я сам отсыпаю дорогу. Из-за отсутствия более менее нормального проезда невозможно начать строительство, а стройматериалы дорожают в геометрической прогрессии, поэтому эти участки могут так и остаться незастроенными", - сообщил один из собственников участка.

Накануне.RU направило в администрацию Югорска запрос.

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Многодетным семьям Югорска выделили земельные участки на территориях, до которых нет дорог

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Теги: Югорск, многодетные, земельные участки



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