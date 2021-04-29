Мэр наукограда Кольцово заболел коронавирусом в третий раз

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников в третий раз заболел коронавирусом. Примечательно, что после второго раза он сделал прививку "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" всё в том же Кольцово.

По данным издания "Новая Сибирь", глава города (занимающий свой пост уже 30 лет) болел коронавирусом в феврале и апреле 2020 года (хотя первый официальный случай COVID-19 зафиксировано в Новосибирской области в марте 2020 года).

В декабре 2020 года Красников сделал прививку "ЭпиВакКороны", а в апреле 66-летний мэр заболел в третий раз.

"Любая вакцина не защищает на 100 процентов. Но она дает возможность организму, если он встречается с серьезной дозой вируса, переработать его спокойно, что и продемонстрировал мой спортивный организм. У мен не было ничего, кроме слегка повышенной температуры", - сообщил мэр изданию. Он добавил, что узнал о болезни только после тестирования, которое прошел как ответственный человек.