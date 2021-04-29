29 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В "Кольцово" рассказали, как будет работать аэропорт в майские праздники

С 1 по 10 мая международный аэропорт "Кольцово" осуществит 1 тыс. 384 рейса, что на 21 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта, отметив, что расписание рейсов уже сформировано.

В майские выходные жителям Урала будут доступны 29 российских и 12 зарубежных направлений, самым популярным из которых оказался Дубай: туда только за майские праздники направится сразу восемь рейсов. Помимо этого, открыты рейсы в Ларнаку, Каир, Минск, Ереван и другие города. Прямым рейсом можно улететь и в Иссык-Куль (Киргизия) к одному из 30 крупнейших озер в мире.

Ежедневно в праздники из аэропорта будет вылетать до 12 самолетов семи авиакомпаний, который отправят уральцев на российские черноморские курорты: Анапа, Симферополь и Сочи. За 10 дней в Казань запланировано 13 рейсов, Нижний Новгород – девять рейсов, Калининград – шесть рейсов, Минеральные Воды – шесть рейсов и восемь рейсов в Ростов-на-Дону. В этот период для пассажиров аэропорта также будут открыты направления по 20 субсидируемым внутрироссийским маршрутам, среди которых Братск, Чебоксары, Киров и Ульяновск.

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В "Кольцово" рассказали, как будет работать аэропорт в майские праздники

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Теги: Кольцово, майские праздники



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