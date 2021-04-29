29 Апреля 2021
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Наука и техника За рубежом
Тяньгун-1, Небесный дворец-1, космическая станция (2018) | Фото: www.bbc.com

Китай запустил на орбиту основной модуль своей будущей космической станции

Китай запустил на орбиту основной модуль будущей космической станции "Тяньхэ". Власти КНР рассчитывают, что строительство станции будет завершено уже к концу следующего года.

Основной модуль "Тяньхэ" будет действовать как центр управления и контроля космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Кроме того, основной модуль может стыковаться с тремя космическими кораблями одновременно для краткосрочного пребывания или двумя в течение длительного времени, передает "Синьхуа".

"Тяньхэ" имеет длину 16,6 метра, максимальный диаметр – 4,2 метра, взлетная масса – 22,5 тонны, это самый большой космический аппарат, разработанный Китаем. Сама станция будет иметь T-образную форму, основной модуль расположится в центре, по бокам будут лабораторные капсулы. Каждый модуль будет весить более 20 тонн, а с пристыкованными космическими аппаратами вес станции может достигать почти 100 тонн.

Предполагается, что станция будет работать на орбите 10 лет, но при должном обслуживании и ремонте этот срок может составить 15 лет. Высота орбиты станции составит от 340 до 450 км – на такой же высоте сейчас летает МКС.

Напомним, в апреле Роскосмос показал базовый модуль будущей российской национальной орбитальной станции, который собирается РКК "Энергия". Предполагается, что этот блок будет выведен на орбиту в 2025-2026 гг., до 2030 года завершится сборка станции, туда смогут отправляться космонавты. На МКС Россия намерена работать до 2024 года.

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Китай запустил на орбиту основной модуль своей будущей космической станции

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Теги: китай, орбитальная станция, базовый модуль



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