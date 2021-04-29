На Южном Урале главу поселения подозревают в превышении полномочий

В Челябинской области бывший глава Демаринского сельского поселения Пластовского района подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Как считает следствие, в 2015 г. он незаконно выдал гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования четырьмя земельными участками на территории поселения.

У граждан не бы прав на получения земельных участков, но они зарегистрировали права собственности на них.

Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Следователем инициирован вопрос о возврате земельных участков в муниципальную собственность.