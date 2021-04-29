Леонид Агутин станет хедлайнером на Ural Music Night в Екатеринбурге

Российский певец и композитор Леонид Агутин выступит на сцене Ural Music Night, которая пройдет в Екатеринбурге 25 июня, сообщают организаторы фестиваля. На Октябрьской площади он исполнит известную всем "Ночь пройдет, наступит утро ясное" под аккомпанемент камерного оркестра B-A-C-H, а зрители смогут поймать первые лучи солнца, благодаря 40 тыс. зеркал, которые для них приготовили организаторы "Ночи музыки".

Напомним, что вчера были анонсированы две новые площадки фестиваля для выступления музыкантов в Екатеринбурге. Ими стали сцена ТЮЗа "Изумрудный город" и ККТ "Космос" – "Музыка народов России". Вместе с ними для музыкантов готовы сцены "The Beatles" на ул. Горького, 8, "Пушкин андеграунд" в "Доме писателя" на ул. Пушкина, 12, "Альянс Stage" в Литературном квартале и площадка стройотрядовской песни на эстраде Камерного театра, ул. Пролетарская, 18.

Помимо Агутина в качестве хедлайнеров в этом году ожидаются группа "Каста" (парк Маяковского) и Вадим Самойлов (Главпочтамт).

Ранее оргкомитет Ural Music Night объявил о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале. Так, по сравнению с показателями прошлого года в 1,3 тыс. заявок, в этом году на уральских сценах собиралось выступить 2 тыс. 268 артистов и музыкальных коллективов или 7 тыс. 364 человек. По словам организаторов, если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца.