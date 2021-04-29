29 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Ксения Собчак, Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

Депутат Госдумы хочет запретить на YouTube интервью, подобные разговору Собчак со "скопинским маньяком"

Депутат-"единоросс" Антон Горелкин "планирует законодательную инициативу", чтобы интервью, подобные беседе Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым стали невозможными. Парламентарий называет это "рекламой преступлений", и с ним согласны в МВД.
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Горелкин опубликовал в своем Telegram-канале ответ на депутатский запрос по поводу интервью Собчак. В полиции более чем согласны с депутатом по поводу "рекламы", но разводят руками: "пропаганда культа насилия и жестокости" запрещена и наказывается только в официально зарегистрированных СМИ, на соцсети и другие интернет-платформы вроде YouTube (где и вышло интервью) запреты не распространяются.

"Интервью с лицами, совершившими резонансные преступления, несмотря на просветительскую мотивацию, являются беседами с преступниками – отрицательными персонажами, для которых главное – привлечение внимания общественности, стремление быть на виду", - говорится в ответе за подписью замминистра внутренних дел России Александра Авдейко.

"Эксперты" ВНИИ МВД провели "экспресс-исследование", в ходе которого выяснили, что на 1 апреля 2021 года по запросу "скопинский маньяк" в поисковике Google "было зарегистрировано 6 950 000 просмотров" (из текста ответа Горелкину непонятно, что это за "просмотры" и значит ли что-то эта цифра, относительно чего она большая или маленькая, как правило в таких случаях оценивается количество ссылок в выдаче: для "скопинского маньяка" на 29 апреля это 1 370 000 результатов).

Ксения Собчак, Виктор Мохов(2021)|Фото: ютуб-канал "Ксения Собчак"

Аналитики МВД посчитали просмотры, лайки и дизлайки под интервью с Моховым непосредственно на канале Собчак, посчитали нейтральные, положительные и отрицательные комментарии. Выяснилось, что многие пользователи порицают Ксению за то, что взяла интервью у маньяка и "рекламирует" его.

"Факт распространения подобной информации вызывает у граждан разочарование по отношению к деятельности правоохранительных органов и государства в целом", - пишут аналитики. Эксперт МВД в области юридической психологии, мнение которого также приводится в ответе, полагает, что подобные материалы могут пробудить "спящих" маньяков.

В заключении говорится, что "моральное неодобрение граждан не может заменить научный и юридический аспект оценки подобных медиапродуктов".

Сама Собчак на многочисленные призывы запретить подобные интервью говорила, что это будет проявлением цензуры.

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Депутат Госдумы хочет запретить на YouTube интервью, подобные разговору Собчак со "скопинским маньяком"

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Теги: антон горелкин, мвд, ксения собчак, интервью, скопинский маньяк, виктор мохов, запрет



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