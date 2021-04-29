Глава свердловского Роспотребнадзора призвал отказаться от посещения храмов

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал уральцев встретить Пасху и Ураза-байрам дома. Как передает корреспондент Накануне.RU, его обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Козловских напомнил, что в эти дни у верующих принято посещать храмы, участвовать в обрядовых мероприятиях, принимать гостей и навещать родственников.

"К сожалению, иногда внешние обстоятельства вносят в нашу жизнь, наши традиции не самые позитивные коррективы. Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжается во всем мире. И, несмотря на успехи, достигнутые благодаря проведению противоэпидемических мероприятий и начавшейся массовой вакцинации от COVID-19, риски для здоровья значительной части населения остаются высокими", - напомнил главный санитарный врач региона.

Он призвал свердловчан встретить Пасху и Ураза-байрам дома, в кругу семьи, без мероприятий с массовым пребыванием людей.

"Если вы все же планируете посетить храм в эти дни, необходимо соблюдать все действующие рекомендации: защитить органы дыхания медицинской маской, регулярно обрабатывать руки антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в том числе на улице", - добавил Дмитрий Козловских.

Напомним, ранее сообщалось, что на Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху из-за коронавируса.