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Происшествия Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Россию экстрадирован экс-глава правления "Экопромбанка" Андрей Туев

Кипр выдал России экс-руководителя правления "Экопромбанка" Андрея Туева. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и растрату, сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2013 г. Туев, являясь председателем правления "Экопромбанка", заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО "Рейс". Банк "пострадал" на 240 млн руб.

Кроме того, Туев совместно со своим заместителем, действуя в интересах ООО "Магнит-Инвест", которое не вернуло "кредитные" 260 млн руб., вывели из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога. В результате общество не исполнило обязательства перед банком. Указанные действия привели к банкротству кредитной организации и её ликвидации.

Туев скрылся от правоохранительных органов. По поручению Генеральной прокуратуры РФ, он был объявлен в международный розыск. Его "обнаружили" на Кипре в августе 2016 г. и направили в компетентные органы республики запрос о выдаче, который удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву.

Напомним, "работа" Туева - далеко не единственная проблема "Экопромбанка". В частности, Арбитражный суд Ростовской области признал экс-депутата заксобрания Прикамья и акционера финансового учреждения Владимира Нелюбина банкротом в декабре 2016 г.. Согласно заявлению, сумма требований составляла 300,7 млн руб., по решению суда они включены в третью очередь. 15 ноября 2019 г. тот же суд также в третью очередь включил требования ООО "Фирма "Кросс"", которое требовало от Нелюбина вернуть основной долг в 571 млн руб.

Добавим, Нелюбин также проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Он наказан за это шестью годами и тремя месяцами колонии общего режима. Приговор обжаловали как осужденный, так и сторона обвинения, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе.

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В Россию экстрадирован экс-глава правления "Экопромбанка" Андрей Туев

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Теги: Экопромбанк, Андрей Туев



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