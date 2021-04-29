Utair будет отправлять екатеринбуржцев в Анапу дважды в неделю

Авиакомпания Utair запускает рейсы в Анапу сразу в семи городах России. На данный момент перевозчик осуществляет ежедневные перелеты из Москвы и Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Utair, с 30 мая стартую авиаперелеты из Тюмени, которые впоследствии будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресениям. С 31 мая по понедельникам и средам в Анапу можно улететь из Нижневартовска. 2 июня перелеты стартуют сразу в двух городах: Сыктывкар – по средам, пятницам и воскресеньям и Уфа – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. В уральской столице рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам, начиная с 3 июня.

Напомним, что авиаперевозчик также начнет осуществлять перелеты из городов Югры: с 30 мая – из Сургута (ежедневно) и с 5 июня – из Ханты-Мансийска (по субботам).