На жителя Челябинска завели уголовное дело за нападение на девочку в подъезде

В Челябинске 52-летнему местному жителю предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетний девочки. О ходе расследования уголовного дела доложили руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, пьяный мужчина напал на девочку днем 27 апреля в подъезде одного из домов города. Преступление пресекла женщина, которая вошла в подъезд и закричала на преступника. Мужчина несколько раз ударил женщину и выбежал из подъезда.

Обвиняемого задержали очевидцы и удерживали до приезда сотрудников полиции.

В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.