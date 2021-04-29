В Омске в честь "Авангарда" назовут улицу – клуб выиграл Кубок Гагарина

Жители Омска устроили настоящие праздничные гуляния в городе после победы местного хоккейного клуба "Авангард" над ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ. Команда впервые завоевала почетный трофей – Кубок Гагарина.

На улицы города высыпали поклонники хоккея и родной команды, они скандировали "Авангард!", выкрикивали кричалки, свистели, размахивали флагами любимого клуба. В комментариях в соцсетях под видео с таких гуляний россияне из других регионов поздравляют омичей.

А губернатор Омской области Александр Бурков в Instagram даже пообещал назвать именем "Авангарда" одну из улиц в областной столице: "Чемпионы!!! Омичи ждали Кубок Гагарина с 2004 года и свершилось! "Авангард" выиграл 6-й матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0. Завершили серию 4:2. Кубок Гагарина в год 70-летия "Авангарда" приедет в Омск. Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал!".