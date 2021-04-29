"Автомобилист" поздравил "Авангард" с победой в Кубке Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" поздравил "Авангард" с завоеванием Кубка Гагарина.

Накануне омский клуб одержал победу в шестом матче финальной серии против московского ЦСКА.

"Авангард" выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги впервые в своей истории.

МЫ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ГАГАРИНА СЕЗОНА 2020/21!!!!!! 🦅🦅🦅 pic.twitter.com/dIrXFbuYXY — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

В "Автомобилисте" отреагировали на победу омичей.

"Ловите поздравления из Екатеринбурга и до встречи в новом сезоне!", - сообщает официальный Твиттер уральского клуба.

Напомним, что "Автомобилист" завершил выступление в Кубке Гагарина в марте, уступив как раз "Авангарду".