29 Апреля 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова предложила критикам совместно "довести до ума" обновленный сайт ГАС "Выборы"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила критикам обновленного сайта государственной автоматизированной системы "Выборы" вместе "довести его до ума" к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму.

Ранее сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц раскритиковал новую версию сайта, отметив его медлительность, использование CAPTCHA, отсутствие открытых данных в машиночитаемом формате и невозможность видеть повторно введенные протоколы.

После этого разработчики в фильтре выбора даты кампании, например, исправили баг, после чего уже не предлагается ввести годы до нашей эры. При этом осталась возможность задать период выборов на сотни тысяч лет вперед.

Трудности со скоростью работы портала глава ЦИКа объяснила профилактическими работами, которые скоро должны завершиться, пишет "Коммерсант".

Напомним, в начале года Федеральный центр информатизации при ЦИК России объявил тендер на доработку государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

Работы должны завершиться к концу апреля 2021 года. На них планируется выделить 25,2 млн руб.

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Памфилова предложила критикам совместно "довести до ума" обновленный сайт ГАС "Выборы"

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Теги: ЦИК РФ, ГАС Выборы, Памфилова



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