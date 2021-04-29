Корабль "Прогресс МС-14" сгорел в атмосфере

Российский космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который провел на орбите больше года, сошел с орбиты.

Его несгоревшие части утонули в несудоходной части Тихого океана. Расчетный район падения находился в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго. "Прогресс МС-14" отстыковался от модуля "Звезда" в ночь на 28 апреля. После этого он находился в автономном полете, сообщает ТАСС.

На днях "Роскосмос" представил журналистам научно-энергетический модуль (НЭМ-1), который станет первым сегментом новой российской национальной орбитальной станции, создание которой планируется в ближайшее десятилетие.