29 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Самолет МЧС, Ил-76 (2013) | Фото:МЧС России

Самолеты МЧС России доставил в Индию гуманитарную помощь

Второй самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого груз медицинского оборудования, прибыл в Нью-Дели.

Вскоре ожидается прибытие второго российского авиалайнера. Двумя рейсами в Индию доставили более 22 тонн грузов, среди которого оборудования для выработки кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения COVID-19.

Напомним, 28 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Российский президент высказал "слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь".

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Самолеты МЧС России доставил в Индию гуманитарную помощь

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Теги: Индия, МЧС, гуманитарный груз



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Ранее 28.04.2021 16:43 Мск Россия отправит в Индию экстренную гуманитарную помощь - Путин

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