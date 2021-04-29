Самолеты МЧС России доставил в Индию гуманитарную помощь

Второй самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого груз медицинского оборудования, прибыл в Нью-Дели.

Вскоре ожидается прибытие второго российского авиалайнера. Двумя рейсами в Индию доставили более 22 тонн грузов, среди которого оборудования для выработки кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения COVID-19.

Напомним, 28 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Российский президент высказал "слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь".