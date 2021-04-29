СМИ сообщили о приостановке Суданом размещения российских военных на базе

Судан приостанавливает любое новое размещение российских военных на своей территории.

По данным арабского телеканала "Аль-Хадас", это будет происходить до тех пор, пока подписанное в декабре соглашение о строительстве морской базы не будет ратифицировано законодательными органами страны.

Ряд суданских СМИ пишут, что решение касается как российской базы, так и американской, пишет "Коммерсант".

В апреле в суданской столице прошла гуманитарная акция, организованная бизнесменом из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным. Жители южноафриканского государства получили свыше миллиона продуктовых наборов.