29 Апреля 2021
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Политика За рубежом
SWIFT (2018) | Фото: www.swift.com

Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток - 2"

Евросоюз не обладает компетенцией заморозить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" или отключить Россию от SWIFT, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прокомментировав инициативу Европарламента.

Он указал, что SWIFT - это "международная частная организация", а "Северный поток" - это противоречивая тема".

Европарламент по итогам этих слушаний намерен проголосовать по очередной резолюции по России, результаты голосования будут озвучены в четверг, сообщает ТАСС.

Ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток - 2"

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Теги: Европарламент, SWIFT, Северный поток -2



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Ранее 22.03.2021 15:03 Мск Песков не исключил отключение России от SWIFT

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