Российским вузам разрешили с 4 по 7 мая работать дистанционно

Российские высшие учебные заведения смогут перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая.

Об этом говорится в приказе Минобрнауки. Ранее министерство планировало отправить студентов на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Как следует из документа, руководство вузов должно до 30 апреля определить численность работников, которые обеспечат бесперебойное функционирование учреждений образования с 4 по 7 мая, сообщает ТАСС.

Тем временем, российским школам рекомендовано не работать 4-7 мая – в выходные дни между майскими праздниками, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.