Кабмин РФ проработать регулирование цен на металлопродукцию

Кабмин России поручил Минпромторгу, Минфину и Росрезерву проработать предложения по рыночному регулированию цен на металлопродукцию.

Об этом заявил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова. Ведомствам необходимо представить "предложения о целесообразности создания механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования цен". С этой целью могут быть созданы запасы металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, сообщает РИА "Новости".

На начало 2021 года рост цен на металлопродукцию и металлопрокат в России составил около 30%.

Как сообщалось, резкое подорожание стройматериалов может привести к увеличению стоимости нового жилья в России на 7% к середине текущего года.

Рост стоимости арматуры связан с повышением утилизационного сбора на спецтехнику по обработке лома и металлопродукции.

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