Бывшая солистка "Тату" пойдет на праймериз "Единой России"

Экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз партии "Единая Россия" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области.

На своей странице в Instagram Волкова написала, что сделала "первый шаг". Сообщение сопровождается снимком возле двери в ивановское реготделение партии. Пока не известна, как будет баллотироваться исполнительница - по списку или округу, пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно, что экс-биатлонист Шипулин примет участие в праймериз "Единой России".