Турция заключила контракт на поставку 50 млн доз "Спутника V"

Анкара подписала соглашение с Москвой на поставку 50 млн доз вакцины от COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, препарат проходит финальную стадию тестирования для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Первые поставки российской вакцины ожидаются в мае.

Сумму контракта не разглашается, пишет "Коммерсант".

Ранее Коджа сообщил о начале испытаний новой вакцины турецкого производства. Первая вакцина вступит в третью фазу испытаний к концу апреля.

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