Полицейские Ингушетии расстреляли водителя иномарки

В Ингушетии, на трассе Майское - Кантышево, сотрудники правоохранительных органов застрелили оказавшего сопротивление водителя.

По данным полиции, мужчина мог быть связан с вооруженным подпольем. Полицейские остановили для досмотра Toyota Camry, водитель, которой отказался предъявить документы. Правоохранители пытались вытащить его из машины, но он оказал сопротивление. При этом водитель иномарки был вооружен.

Применить оружие он не успел - полицейские открыли по машине огонь из автоматов, смертельно ранив водителя, пишет "Коммерсант".