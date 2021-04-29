29 Апреля 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Росстат: недельная инфляция в России составила 0,2%

Инфляция в России с 20 по 26 апреля составила 0,2%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала апреля потребительские цены выросли на 0,6%, с начала текущего года — 2,7%.

За последнюю неделю сильнее всего подорожала свинина (+0,9%), яйца (+0,8%), овощи (+0,7%), баранина и гречка (+0,6%), подсолнечное масло (+0,3%).

Из непродовольственных товаров стали дороже электропылесосы, смартфоны, российские сигареты. При этом цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Как сообщалось, поставщики гречневой крупы, а также розничные торговые сети обеспокоены возможностью повышения цен на этот продукт. Обеспокоен и Минпромторг: ведомство, якобы, попросило ритейлеров представить более подробную информацию по динамике стоимости этой продукции.

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Росстат: недельная инфляция в России составила 0,2%

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Теги: инфляция, цены, Росстат



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