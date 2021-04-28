Болгарский МИД пригласил на встречу посла России

Болгарский МИД пригласил на встречу посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову, сообщает ТАСС.

"Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария. После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре", - говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

Причина приглашения российского дипломата болгарским МИД не уточняется.

В российской дипмиссии подтвердили факт приглашения посла на встречу в МИД Болгарии, однако от дальнейших комментариев воздержались.