28 Апреля 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
перевалочный хаб, Ямал СПГ (2018) | Фото: Elefsis Shipping Agency Greece

Синдикат банков и ВЭБ.РФ прокредитуют строительство "Арктик СПГ 2"

Коммерческие банки, в число которых вошли Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. и банк "Открытие" вместе с ВЭБ.РФ подписали соглашение о предоставлении синдицированного долгового финансирования для реализации проекта "Арктик СПГ 2", передает корреспондент Накануне.RU.

На реализацию проекта будет предоставлено 3,11 млрд евро сроком на 15 лет.

"Это важнейшая инициатива в регионе. Данный проект стратегически важен для развития Северного морского пути и освоения Арктики. ВЭБ.РФ участвует в его реализации совместно с российскими коммерческими банками. Ранее ВЭБ.РФ уже открыл финансирование для строительства 15 танкеров-газовозов усиленного ледового класса, которые будут использоваться для транспортировки СПГ проекта "Арктик СПГ 2", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Даниил Алгульян.

ООО "Арктик СПГ 2" реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и общей мощностью 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год.

Участниками Проекта являются "НОВАТЭК" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co и JOGMEC (10%).

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Синдикат банков и ВЭБ.РФ прокредитуют строительство "Арктик СПГ 2"

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Теги: Арктик СПГ 2, ВЭБ, Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. и банк Открытие



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