Дело "о кукле Путина" рассмотрит Седьмой кассационный суд общей юрисдикции

В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу о "кукле Путина", передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение дела намечено на 30 апреля.

Напомним, по версии следствия в ноябре 2018 года Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин привязали к столбу в центре Перми манекен с фото и надписями.

Также в открытом доступе были созданы и размещены "оскорбительные видеоролики", на которых был заснят человек в маске с лицом президента.

Приговор участникам акции по делу о "кукле Путина" был вынесен в августе 2020 г. Несовершеннолетний участник получил год условно. Шабарчин - два года колонии общего режима (в ноябре срок был заменен на условный). Третий фигурант - Александр Эткин был оправдан.