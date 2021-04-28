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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывшего росгвардейца осудили на 14 лет за надругательство над ребенком

В Пермском крае экс-офицер Росгвардии приговорен к 14 годам колонии и 20 тыс. руб. штрафа за сексуальное насилие над ребенком, покушение на насилие в отношении его матери и незаконном проникновении в жилище.

Также он должен выплатить 1 млн руб. потерпевшим, сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката потерпевших. Адвокат выразила сомнения, что деньги будут выплачены. Будут ли потерпевшие обжаловать приговор пока неизвестно.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Росгвардеец зашел в частный дом, чтобы купит арбуз и попытался изнасиловать хозяйку дома. На крики женщины вышел 11-летний мальчик, который пообещал выполнить требования мужчины, если тот отпустит его мать.

Осужденный вывел мальчика из дома и совершил оральный половой акт. Сбежавшего росгвардейца на выезде из Перми задержали полицейские. Экспертиза признала его вменяемым, но сам он заявил, что помнит эпизод насилия с отрывками. Процесс шел в закрытом режиме.

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Бывшего росгвардейца осудили на 14 лет за надругательство над ребенком

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Теги: росгвардия, изнасилование, ребенок, суд



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