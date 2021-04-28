В Югре продлили запрет на работу развлекательных и досуговых заведений

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о продлении действующих "коронавирусных ограничений" до 15 мая включительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст постановления опубликован в региональном оперштабе. Согласно нему, работа развлекательных и досуговых учреждений запрещена до 15 мая. При этом запрет не распространяется на кинотеатры при условии заполняемости залов не более 50%. Продлен запрет на работу детских игровых комнат и других развлекательных центров для детей.

Кроме того, запрещено оказание услуг по курению кальяна.

Ранее власти автономного округа сообщили о поставке 63 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным окружного оперштаба, новая партия позволит полностью закрыть потребность в вакцинации уже записавшихся на прививку и граждан из групп риска.

С начала пандемии в округе выявили 55 907 случаев коронавируса. Более 54,5 тыс. пациентов выздоровели, еще 791 человек скончался.