Тюменские многодетные семьи могут вместо земельного участка под ИЖС приобрести жилье на вторичном рынке

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Тюменские многодетные семьи могут вместо земельного участка под ИЖС приобрести жилье на вторичном рынке

У тюменских многодетных семей может появиться возможность направить социальные выплаты, которые они получают взамен земельного участка под строительство индивидуального жилья, на приобретение жилья на вторичном рынке. Соответствующий законопроект разработан в правительстве Тюменской области по поручению главы региона.

"Кроме того, в соответствии с законопроектом, многодетные семьи смогут израсходовать данную социальную выплату на погашение ипотечных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке или процентов по ним", – доложил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев на онлайн-заседании президиума правительства.

Социальные выплаты, полученные вместо земельного участка, многодетные семьи смогут направить на покупку на вторичном рынке только благоустроенных квартир или индивидуальных домов, построенных не более 10 лет назад. Губернатор Тюменской области Александр Моор направил законопроект на рассмотрение в областную думу.

Глава региона подчеркнул, что закон, который предлагается принять, существенно расширит возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий. Важно, что выплату можно будет направить не только на приобретение жилья, но также и на погашение ипотечных кредитов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменские многодетные семьи могут вместо земельного участка под ИЖС приобрести жилье на вторичном рынке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети