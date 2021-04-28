Тюменские многодетные семьи могут вместо земельного участка под ИЖС приобрести жилье на вторичном рынке

У тюменских многодетных семей может появиться возможность направить социальные выплаты, которые они получают взамен земельного участка под строительство индивидуального жилья, на приобретение жилья на вторичном рынке. Соответствующий законопроект разработан в правительстве Тюменской области по поручению главы региона.

"Кроме того, в соответствии с законопроектом, многодетные семьи смогут израсходовать данную социальную выплату на погашение ипотечных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке или процентов по ним", – доложил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев на онлайн-заседании президиума правительства.

Социальные выплаты, полученные вместо земельного участка, многодетные семьи смогут направить на покупку на вторичном рынке только благоустроенных квартир или индивидуальных домов, построенных не более 10 лет назад. Губернатор Тюменской области Александр Моор направил законопроект на рассмотрение в областную думу.

Глава региона подчеркнул, что закон, который предлагается принять, существенно расширит возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий. Важно, что выплату можно будет направить не только на приобретение жилья, но также и на погашение ипотечных кредитов.