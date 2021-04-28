28 Апреля 2021
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Тамара Лычкатая (2021) | Фото: instagram.com/tamaralychkataia/

Уволенная после коррупционного скандала директор театра в Сургуте отказалась покидать пост

Директора муздрамтеатра Сургута Тамару Лычкатую власти Югры досрочно освободили от занимаемой должности из-за коррупционного скандала. На ее место сегодня была назначена Светлана Астраханцева, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако покидать должность Лычкатая отказалась. В своем Instagram она сообщила, что не стала подписывать приказ о своей отставке.

"Кто-то скажет "допрыгалась", кто-то — "довыделывалась", кто-то "донырялась"… Поверьте, если бы даже не позволить себе публично подшучивать над "неприкасаемыми", хотя у "неприкасаемых" был вариант отвечать также, прикалываясь, и пользы, и авторитета у "неприкасаемых" было бы от этого точно больше! Но… для этого же нужно иметь багаж юмора, интеллекта. Проще просто толкнуть в грязь. Исподтишка в спину выбросить говно из нужника — это им по-кайфу. Поэтому в моем случае финал все равно был бы такой. Я не в формате "неприкасаемых". Сегодня мне привезли приказ об увольнении прямо в Сургут. Я его не подписала. Уверена, у меня есть шанс вернуться к себе в театр на щите. И поверьте, шанс не от фонаря", — написала Тамара Лычкатая.

Тамара Лычкатая(2021)|Фото: instagram.com/tamaralychkataia/

Она поблагодарила всех, кто обратился к Комаровой, чтобы ее поддержать. Свой пост экс-директор театра проиллюстрировала фото в маскарадной маске.

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Уволенная после коррупционного скандала директор театра в Сургуте отказалась покидать пост

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Теги: Тамара Лычкатая, театр, увольнение



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