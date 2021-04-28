"УГМК-здоровье" открывает в Екатеринбурге новый Центр когнитивных технологий

Новый Центр когнитивных технологий "УГМК-Здоровье" открыт сегодня в ЖК "Макаровский". Он является уникальным для Урала. Впервые в одном пространстве представлены 24 передовые технологии со всего мира для развития и реабилитации когнитивных способностей, таких как внимание, восприятие, речь, интеллект. Многие методики являются уникальными не только для региона, но и для всей страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, в церемонии открытия и экскурсии по центру приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

"Это похоже на космический корабль, – поделился впечатлениями Алексей Орлов. – Ощущения, что ты находишься в больнице, нет. И при этом здесь оказывается самая высокотехнологичная медицинская помощь. Всё, что касается подходов УГМК к развитию частной медицины – на высоком уровне: надо понимать, что "УГМК-здоровье" – это крупнейший частный медицинский центр на Урале. Атмосфера, которая создается на этих площадках, выражает заботу о каждом пациенте. Центр когнитивных технологий – это совершенно новый уникальный подход, позволяющий развивать детей, корректировать нарушения, корректировать многие возрастные изменения у пожилых людей. Это инвестиции в социальные здоровье населения, за что, конечно же, огромная благодарность Андрею Анатольевичу лично и всей компании УГМК за тот вклад в развитие города Екатеринбурга, который они вносят".

Методики, внедрённые в центре, помогают не только корректировать неврологические нарушения: ДЦП, аутизм, последствия мозговых катастроф (инсультов), задержку речевого развития или сложности формирования школьных навыков, профилактируют возрастные изменения, но и качественно меняют жизнь взрослых и детей.

Они позволяют:

тренировать память, мышление, концентрацию внимания;

развивать стрессоустойчивость, повышать работоспособность и самоорганизацию, профилактировать возрастные изменения;

в игровой форме готовить детей к школе, легче усваивать школьную программу, справляться с неусидчивостью и неумением концентрировать внимание;

добиваться координации движений, высокой скорости реакций и больших результатов в спорте.

Когнитивные технологии – это своего рода "тренажеры" для разных отделов мозга: одни воздействуют на зоны, отвечающие за память и внимание, другие – на зоны пространственной ориентации, речи и так далее. Занятия на специальном оборудовании ускоряют созревание отделов головного мозга, делают их работу скоординированной и правильной.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поблагодарил всех, кто участвовал в создании Центра: "Самое главное – это пространство будет наполнено в ближайшее время содержанием: придут пациенты – ребятишки и взрослые. Хотелось бы отметить, что такие центры появляются благодаря конструктивному диалогу со всеми уровнями власти, за что отдельная благодарность губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, главе Екатеринбурга Алексею Валерьевичу Орлову. Уверен, что это не последний медицинский центр, который мы будем вместе открывать, потому что город живёт, развивается, и мы стараемся успевать за этим развитием".

В новом уютном и креативном пространстве смогут заниматься пациенты всех возрастов. Здесь расположены залы для вокалотерапии, арт-терапии, сенсорной интеграции и нейрогимнастики, а также кабинеты с различными методиками, в том числе, инновационными. Например, развивающий коррекционный комплекс с биоуправлением Тимокко позволяет превратить коррекцию в увлекательную игру. Камера считывает движения рук и дублирует их на экране монитора. Еще одна уникальная технология – Фитлайт. Это увлекательная, гибкая игровая система для тренировки зрительно-моторной координации, ловкости, внимания, координации.