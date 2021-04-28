Юристы "Конкорда" рассказали, как прошло заседание по иску Пригожина к Милову

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
суд, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Юристы "Конкорда" рассказали, как прошло заседание по иску Пригожина к Милову

Новое слушание дела по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику Алексея Навального Владимиру Милову состоится 18 мая. Об этом сообщает Черемушкинский суд.

В пресс-службе «Конкорда» напомнили, что 27 апреля в Черемушкинском суде прошло заседание по иску Пригожина к Милову о защите чести и деловой репутации, где ответчик упомянул лишь об одном источнике порочащей информации — признанной иностранным агентом на территории РФ «Медузе». Хотя ранее ссылался на два издания - «Росбалт» и «Медуза».

При этом, со стороны истца в суд были представлены документы, подтверждающие, что «Медуза» в России не является СМИ.

В ходе заседания ответчику был задан вопрос, как он выкладывал видеоролики на канале «Навальный Live» в YouTube, не зная, кто их распространяет.

Сторона защиты Милова не нашлась с ответом, на что суд потребовал к следующему слушанию разъяснить доверителям, кто и как публикует видеоматериалы на данном YouTube-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юристы "Конкорда" рассказали, как прошло заседание по иску Пригожина к Милову

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений пригожин, навальный, владимир милов, черемушкинский суд, конкорд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети