Юристы "Конкорда" рассказали, как прошло заседание по иску Пригожина к Милову

Новое слушание дела по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику Алексея Навального Владимиру Милову состоится 18 мая. Об этом сообщает Черемушкинский суд.

В пресс-службе «Конкорда» напомнили, что 27 апреля в Черемушкинском суде прошло заседание по иску Пригожина к Милову о защите чести и деловой репутации, где ответчик упомянул лишь об одном источнике порочащей информации — признанной иностранным агентом на территории РФ «Медузе». Хотя ранее ссылался на два издания - «Росбалт» и «Медуза».

При этом, со стороны истца в суд были представлены документы, подтверждающие, что «Медуза» в России не является СМИ.

В ходе заседания ответчику был задан вопрос, как он выкладывал видеоролики на канале «Навальный Live» в YouTube, не зная, кто их распространяет.

Сторона защиты Милова не нашлась с ответом, на что суд потребовал к следующему слушанию разъяснить доверителям, кто и как публикует видеоматериалы на данном YouTube-канале.