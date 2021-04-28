28 Апреля 2021
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Самолет МЧС, Ил-76 (2013) | Фото:МЧС России

Россия отправит в Индию экстренную гуманитарную помощь - Путин

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский президент высказал "слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь".

Так, уже сегодня самолеты МЧС России доставят в страну более 22 тонн различных средств, в том числе 20 кислородных аппаратов, 75 аппаратов ИВЛ, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договорённость с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз "Спутника V". Выпуск планируется начать в мае этого года", - отметили в Кремле.

Напомним, вторая волна эпидемии коронавируса в Индии полностью вышла из-под контроля, суточная заболеваемость превышает 300 тыс. случаев, больницы больше не принимают пациентов, а умерших столько, что их приходится сжигать на кострах прямо на улицах, и на эти костры "выстраиваются" очереди.

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Россия отправит в Индию экстренную гуманитарную помощь - Путин

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Теги: индия, гуманитарная помощь, вторая волна



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