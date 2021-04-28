Глава СПЧ Фадеев потребовал от МВД объяснений допросов журналистов, освещавших акции 21 апреля

Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в МВД с требованием разъяснить, почему журналистов, освещавших протестные акции 21 апреля, вызывают в полицию и требуют с них объяснения.

Обращение подготовила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере после опросов в отношении журналистов телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, радиостанции "Эхо Москвы" Олега Овчаренко и газеты "Комсомольская правда" Александра Рогозы.

"Просим Вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов", - говорится в письме Фадеева, направленного на имя министра внутренних дел.

Журналисты, которых вызывали в полицию, рассказывали, что от них требовали предъявить редакционное здание, тогда как по закону журналист должен иметь его при себе во время массовой акции, но не через несколько дней после события.