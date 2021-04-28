В ТюмГУ прокомментировали исследование с тезисом о симпатизирующих Гитлеру студентах

В Тюменском гуманитарном университете прокомментировали тезисы конференции "Культурная среда и ценности вузовской молодежи", старшего преподавателя ТюмГУ Илоны Ильниной, опубликованные в сборнике "Государственная молодежная политика: национальные проекты 2019-2024 гг. в социальном развитии молодежи", материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 20-21 апреля 2020 года.

Напомним, в исследовании было указано, что 7,9% опрошенных студентов симпатизируют Гитлеру.

"При ответе на вопрос о наиболее значимых политических деятелях приоритеты были расставлены также достаточно противоречиво: на первом месте Петр I император задавший курс от национальной к европейской культуре, на втором И. Сталин противоречивая личность по результатам своей деятельности. Симпатизирующих Гитлеру в ТюмГУ хотя и небольшое, но настораживающее количество (7,9% респондентов)", - говорится в тексте на 317 странице.

"Авторы цитируемого современного исследования пытаются представить приоритетность духовно-нравственной культуры в системе ценностей на примере выборочного не репрезентативного опроса студентов. К сожалению, авторы цитируемого выступления не вполне корректно сформулировали вопросы, провели исследование без обоснования его репрезентативности, дали не корректную интерпретацию ответам на эти вопросы", - говорится в сообщении.

Также в ТюмГУ не согласны с публикацией Накануне.RU. В частности в университете не считают большим процент симпатизирующих Гитлеру студентов.

"Авторский комментарий "небольшое, но настораживающее количество" студентов, был заменен на "большой процент обучающихся". Такая замена совершенно не соответствует действительности, поскольку доля положительных ответов находится за пределами ошибки выборки. Поэтому следует сказать, что вышеприведенные комментарии не соответствуют реальной структуре ценностей студентов ТюмГУ.", - говорится в ответе пресс-службы.

Кроме того, в ТюмГУ отмечают, что авторы этого же исследования указали, что среди ценностей студентов преобладают "ценности дружбы 77,1%, безопасного окружения (60,2%), свободы и независимости (54,5%), успешности (50,9%), быть уважаемым человеком (45,5%)".

Дополнительно в университете сослались на исследование ВЦИОМ, проведенное в августе 2020 г. В нем говорится, что у современного общества нет однозначного восприятия молодых людей как патриотов или людей, равнодушных к своей стране (43% vs. 45%). Только 39% молодых людей (от 18 до 35 лет) считают патриотизм характерной чертой современной молодежи и более половины (52%) молодых респондентов отмечают равнодушие к своей стране (для сравнения по опросу в ТюмГУ таковых – лишь 20,7%).