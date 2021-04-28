28 Апреля 2021
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Начальник управления здравоохранения Челябинска ушла в отставку

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова ушла в отставку. Она назначена на должность главного врача городской больницы № 1.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе депутаты ЗСО одобрили ликвидацию горздрава Челябинска. Парламентарии приняли проект закона о передаче медицинских организаций Челябинска и Карталинского района в государственную собственность области. Завершить передачу медицинских организаций в государственную собственность планируется до 31 июля.

В марте депутаты Челябинской гордумы приняли решение о передаче 25 имущественных комплексов медицинских учреждений из муниципальной в государственную собственность, а полномочия по осуществлению медицинской помощи челябинцам перешли в ведение областного правительства.

Кроме того, с 1 мая Наталья Горлова назначена председателем ликвидационной комиссии горздрава.

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Начальник управления здравоохранения Челябинска ушла в отставку

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Теги: Наталья Горлова, горздрав, отставка, главврач,



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