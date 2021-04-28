Дуров анонсировал видеозвонки в групповых голосовых чатах

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что скоро в голосовых чатах мессенджера появится новая функция – видеозвонки. "Это сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков", - написал глава компании в своем канале.

Он пообещал, что новая опция будет позволять совместно использовать экран, будет обеспечена шифрованием, шумоподавлением, будет поддерживать работу в web-версии и на планшетах, другими словами, будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к сервисам видеоконференцсвязи.

Многие уже сравнили Telegram после обновления с сервисом Zoom, который стал невероятно популярен в период пандемии, а недавно заявил о пересмотре отношений с российскими государственными структурами (Zoom – американская компания).