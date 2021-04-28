В Нижневартовске в День работников "скорой помощи" врачам вручили награды

В Нижневартовске состоялось награждение сотрудников "cкорой помощи". Слова благодарности и признательности представителям городской станции "скорой" выразили глава города Василий Тихонов, председатель гордумы Максим Клец, коллеги, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В послужном списке каждого из вас – десятки, сотни спасенных жизней, - сказал Василий Тихонов. – В своем недавнем послании Владимир Путин подчеркнул особую роль службы "скорой помощи" сегодня. Действительно, в том, что Россия успешно противостоит коронавирусу, велика ваша заслуга. Знаю, что в период пика пандемии вы принимали тысячи звонков в день. Хочу выразить огромную благ.рность диспетчерам за стойкость и выдержку. Большое уважение и, не побоюсь этого слова, любовь вартовчан заслужили фельдшеры. Уверен, ваши добрые сердца и высокое мастерство всегда будут надежным щитом для вартовчан".

Как рассказал главный врач БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" Максим Смирнов, 2020-й год стал годом испытаний. В период пандемии коллектив смог адаптироваться к новым, более сложным условиям работы. Восемь из 20 бригад были задействованы на выездах к пациентам с высокой температурой. Руководитель станции выразил благодарность окружной и городской властям за оказанную в 2020 г. поддержку. За самоотверженный труд, а также добровольческую деятельность в период борьбы с пандемией знаком "Спасение, помощь, отзывчивость" награждены пять врачей и фельдшеров станции.

"Качество работы здравоохранения любого города напрямую зависит от работы "скорой помощи". Потому что вы первыми приходите на помощь людям, вы всегда – на передовой в борьбе за жизнь и здоровье человека. А иногда, как настоящие волшебники, вы на ладошке дорисовываете линию жизни. Я от всего сердца благодарю вас за вашу стойкость, мужество, профессионализм, которые вы проявили и проявляете в борьбе с коронавирусной инфекцией. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия", - сказал спикер гордумы Максим Клец.

За значимый вклад в борьбу с пандемией знаком "За самоотверженную борьбу с пандемией" наградили около 30 сотрудников. Среди них – фельдшер Альбина Усова. Она трудится на станции больше 15 лет.

"Свой трудовой путь со службой "скорой помощи" связала не сразу, - поделилась Альбина Усова. – После окончания медучилища работала в здравпункте, но всегда мечтала именно о станции. Экстренная служба – моё призвание. Я – счастливый человек, потому что чувствую себя на "своём месте".

Сегодня на городской станции трудятся более 200 медработников. На линию выходят 20 бригад, в том числе специализированная реанимационная и три врачебные бригады. Служба оснащена современными автомобилями с качественным медицинским оборудованием. Нижневартовская станция – крупное лечебно-профилактическое учреждение, одно из лучших в Югре, - оказывает круглосуточную помощь горожанам на протяжении полувека.

Напомним, ранее волонтёры Нижневартовска танцем поздравили сотрудников "скорой" с наступающим праздником.