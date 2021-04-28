Школьники Екатеринбурга будут отдыхать с 1 по 10 мая

Школы Екатеринбурга не будут работать все майские "каникулы", о которых ранее объявил президент страны Владимир Путин. Решение приняли в департаменте образования администрации города. Таким образом школьники смогут отдыхать также с 4 по 7 мая.

На данный момент вопрос с детскими садами Екатеринбурга все еще не решен. Напомним, что для этого заведующие проводят опрос среди родителей воспитанников на предмет необходимости организации дежурных групп с 4 по 7 мая.

Напомним, что российским школам было рекомендовано не работать 4-7 мая – в выходные дни между майскими праздниками. Об этом заявил сегодня журналистам глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. До этого екатеринбургские школы должны были самостоятельно принимать решение об организации 10 дневных майских выходных для своих учеников.