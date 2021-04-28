28 Апреля 2021
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Политика В России
Дмитрий Медведев (2011) | Фото: whatmakesmedvedevhappy.tumblr.com

Медведев назвал Навального "политическим проходимцем", а иностранные интернет-компании – "отвязными"

Зампред Совета безопасности России, экс-премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" во время стрима VKLive. А до этого он встретился с резидентами "Сколково", в котором является председателем попечительского совета. Темы двух мероприятий перекликались.

Так, Медведев заявил, что американские интернет-платформы "ведут себя отвязно", а также потребовал выработать правила, которые те должны будут соблюдать. Раньше экс-президент России относился к иностранным интернет-компаниям с куда большим пиететом.

"Сейчас весь мир всполошился после известных событий в Америке, все понимают, что это превратилось по сути в такую абсолютно геополитическую историю, что это элемент даже международного позиционирования, если выражаться более жестко, даже какой-то гибридной войны. Сейчас эта тема абсолютно актуальна, этим надо заниматься, иначе мы тоже окажемся на периферии", - заявил Медведев.

Высказался Медведев и по поводу Алексея Навального, назвав оппозиционера "политическим проходимцем, который пытается строить карьеру на ложных аргументах". Он также заявил, что власти должны жестко ответить на противозаконные действия блогера.

При этом Медведев считает, что у него с оппозицией "конструктивные отношения" и в целом к ней надо относиться нормально. По его словам, пока несистемные оппозиционеры не нарушают закон, с ними надо поддерживать отношения.

Также экс-премьер сообщил, что интересуется современной музыкой: пытался слушать рэп и хип-хоп, но его "не цепляет".

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Медведев назвал Навального "политическим проходимцем", а иностранные интернет-компании – "отвязными"

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Теги: дмитрий медведев, алексей навальный, интернет-платформы



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