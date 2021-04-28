Главу сельского поселения на Южном Урале обвиняют в получении взятки от осужденного

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Куяшского сельского поселения Кунашакского района, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый в марте получил 35 тыс. руб. через посредника от местного жителя, который был осужден к исправительным работам на территории сельского поселения. Деньги он передал, чтобы не выполнять эти работы. Глава дал указание подчиненным внести в документы сведения о выполнении работ.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.