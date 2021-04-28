Дело обвиняемого во взятках экс-главы Тугулыма дошло до суда

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов. Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в январе 2016 года чиновник потребовал от директора МКУ "Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа" ежемесячно передавать ему лично взятку в виде 50 тысяч рублей и иного имущества. Деньги предназначались за общее покровительство и ежегодное продление трудового договора, также обвиняемый обещал "закрывать глаза" в случае выявления нарушений по службе.

Как отметили в надзорном ведомстве, с февраля 2016 по март 2019 года глава Тугулыма получил от директора муниципального учреждения более 2 млн рублей – как в виде денег, так и в виде имущества.

Также расследование показало, что Селиванов оплачивал свои услуги связи и интернет за счет местного бюджета: сумма причиненного им ущерба превысила 126 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Тугулымский районный суд.

Напомним, в конце прошлого года Тугулымская дума отправила Сергея Селиванова в отставку. Решение было принято единогласно, депутаты объяснили его своим недоверием к мэру.