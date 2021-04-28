Дело обвиняемого во взятках экс-главы Тугулыма дошло до суда

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
тугулым дорожный указатель (2007) | Фото: Накануне.ru

Дело обвиняемого во взятках экс-главы Тугулыма дошло до суда

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов. Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в январе 2016 года чиновник потребовал от директора МКУ "Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа" ежемесячно передавать ему лично взятку в виде 50 тысяч рублей и иного имущества. Деньги предназначались за общее покровительство и ежегодное продление трудового договора, также обвиняемый обещал "закрывать глаза" в случае выявления нарушений по службе.

Как отметили в надзорном ведомстве, с февраля 2016 по март 2019 года глава Тугулыма получил от директора муниципального учреждения более 2 млн рублей – как в виде денег, так и в виде имущества.

селиванов сергей алексеевич глава тугулымского городского округа(2013)|Фото: Накануне.ru

Также расследование показало, что Селиванов оплачивал свои услуги связи и интернет за счет местного бюджета: сумма причиненного им ущерба превысила 126 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Тугулымский районный суд.

Напомним, в конце прошлого года Тугулымская дума отправила Сергея Селиванова в отставку. Решение было принято единогласно, депутаты объяснили его своим недоверием к мэру.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дело обвиняемого во взятках экс-главы Тугулыма дошло до суда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тугулым, глава, дело, взятки, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.12.2020 14:30 Мск Глава Тугулыма ушел в отставку
Ранее 18.06.2020 08:27 Мск В уральском городе за взятки судят экс-начальника финансового управления. Ранее там задержали мэра и его зама
Ранее 04.06.2020 12:57 Мск На Среднем Урале замглавы администрации города стал фигурантом дела о крупной взятке
Ранее 16.04.2020 08:15 Мск Подследственного главу городского округа на Среднем Урале отправили под арест
Ранее 15.04.2020 14:09 Мск На Среднем Урале главу городского округа поймали на взятках в особо крупном

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети