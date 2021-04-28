В Екатеринбурге в троллейбус не пустили младшеклассницу без маски

Сегодня в Екатеринбурге пассажиры троллейбуса №11 стали свидетелями того, как в общественный транспорт не пустили девочку, которой на вид было около 9 лет. По словам очевидцев, причиной послужило то, что у ребенка не было с собой маски.

"Ребенок чуть не плакал. До глубины души задело. Думаю, он понимал, что опаздывает, скорей всего в школу", - рассказал подписчик "Инцидент Екатеринбург", добавив, что не успел вовремя среагировать, так как троллейбус сразу закрыл двери и уехал, оставив школьницу на остановке.

В ЕМУП Накануне.RU рассказали, что из общественного транспорта в принципе запрещено высаживать детей, несмотря на причины – будь то отсутствие билета или маски. Тем не менее? в ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" не поступало никаких жалоб от родителей ребенка или очевидцев случившегося.

"У нас этот случай не зарегистрирован. Обычно, если (взрослый) человек не надевает маску, то вызывается полиция. Детей в любом случае не высаживают. Тут надо по горячим следам: если есть номер 11-го маршрута бортовой, если бы был билет у девочки, то можно было бы позвонить в ДЕПО и наказать водителя и кондуктора", - пояснили в ЕМУП.

Напомним, что в феврале депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин раскритиковал принятый 16 апреля законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. По его словам, это только создаст для детей дополнительный соблазн и научит "ездить зайцем".