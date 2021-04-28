"ЮТэйр" полетит из городов Югры в Анапу

"ЮТэйр" начинает полёты из городов ХМАО в Анапу, сообщил Накануне.RU перевозчик.

С 30 мая возобновляются ежедневные рейсы в Анапу из Сургута. С 31 мая авиакомпания начинает летать в Анапу из Нижневартовска по понедельникам и средам, с 5 июня – из Ханты-Мансийска по субботам.

"В период летних отпусков "ЮТэйр" увеличивает количество рейсов на курорты юга, чтобы всем нашим пассажирам было удобно планировать свои отпуска. По просьбе жителей Урала мы открыли новый маршрут из Екатеринбурга в Анапу, и теперь можно будет добраться до черноморского побережья прямым рейсом всего за 3 часа", - сказал президент "ЮТэйр-пассажирские авиалинии" Олег Семёнов.