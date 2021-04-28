Александр Высокинский подал документы на праймериз "ЕР" в Госдуму

Вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский заявился на праймериз "Единой России" в Государственную думу РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении пресс-службы партии. Документы бывший мэр Екатеринбурга подал сегодня лично.

Напомним, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько также выступил от регионального отделения партии "Единая Россия" в качестве кандидата на кресло депутата Государственной думы и законодательного собрания региона. До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также подал документы на праймериз в Государственную думу. Таким образом, как считают наблюдатели, Куйвашев подтвердил намерение выступить "паровозом" свердловского списка "ЕР".

Сегодня также стало известно о продлении срока подачи документов на праймериз до 14 мая.