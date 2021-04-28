28 Апреля 2021
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Общество Москва
Ламборджини Насти Ивлеевой увозит эвакуатор. (2021) | Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Дептранс Москвы показал, как снова забирает Lamborghini Насти Ивлеевой на штрафстоянку

Департамент транспорта Москвы опубликовал фото с эвакуатором, забирающим с одной из улиц Москвы роскошный автомобиль блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

В Telegram-канале пресс-службы Депатранса появилась такая запись: "Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы). Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков.  Ждем вас на одной из наших спецстоянок. Узнать, на какой, можно по короткому номеру 3210. Ваш Дептранс".

Недавно Lamborghini Ивлеевой уже забирали на штрафстоянку, также ее останавливали представители ГИБДД, но она сумела отделаться "профилактической беседой", о чем рассказывала аудитории своего блога.

Ламборджини Насти Ивлеевой увозит эвакуатор.(2021)|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

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Дептранс Москвы показал, как снова забирает Lamborghini Насти Ивлеевой на штрафстоянку

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Теги: департамент транспорта москвы, анастасия ивлеева, Lamborghini, эвакуатор, штрафстоянка



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