28 Апреля 2021
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аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

"Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться, давайте говорить откровенно" - Кремль

В Кремле прокомментировали внесение издания "Медуза"* в реестр СМИ-иноагентов.

"Мы принимаем это решение к сведению. Это решение Минюста, оно подлежит выполнению", - заявил "Эху Москвы" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что "издание не под запретом, оно может продолжать свою деятельность".

При этом Песков понимает, что причисление издания к такому статусу может привести к его закрытию – слишком уж много сложностей и формальностей встает перед иноагентом: "Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации, мы ценим профессионализм журналистов в каждом СМИ, но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться, давайте говорить откровенно".

*"Медуза" – внесена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов

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"Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться, давайте говорить откровенно" - Кремль

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Теги: медуза, сми-иноагент, минюст, дмитрий песков



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